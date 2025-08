Noslin a rischio cessione: il precampionato deludente mette in bilico il suo futuro

Tijjani Noslin continua a non convincere nel precampionato della Lazio e la dirigenza sta valutando seriamente il suo futuro

Le prestazioni poco convincenti offerte da Tijjani Noslin in questo precampionato stanno seriamente mettendo a rischio la sua permanenza alla Lazio. Archiviata la parentesi turca, gli uomini di Sarri si preparano per un’altra sfida internazionale contro il Burnley, un test cruciale che potrebbe fornire al tecnico le risposte definitive sullo stato di forma dei suoi giocatori. In particolare, il “Comandante” si aspetta un salto di qualità proprio da quei calciatori che finora hanno faticato a mettersi in mostra, e Noslin è senza dubbio uno di loro.

Nella recente amichevole contro il Galatasaray, l’olandese è stato schierato con la speranza che potesse dare un’accelerata all’attacco e contribuire a vincere la partita, ma non è riuscito a ripagare la fiducia del mister. Le sue giocate sono state al di sotto delle aspettative, e la sua poca incisività ha sollevato dubbi sulla sua utilità nel progetto tecnico di Sarri. A causa di queste prestazioni deludenti, il futuro di Noslin nella Capitale sembra essere in bilico. Il club, dal canto suo, starebbe aspettando la giusta offerta per cedere l’ex Verona, che, a questo punto, rischia seriamente di lasciare Formello. Spetterà a lui, nelle prossime occasioni, dimostrare a Sarri di meritare la conferma e di avere le qualità necessarie per far parte della rosa biancoceleste.