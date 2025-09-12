Noslin: «Trattativa per la mia cessione, poi la Lazio ha fermato tutto per il blocco. Prestito a gennaio? Vedremo». Parla l’attaccante biancoceleste

Era uno dei nomi destinati a lasciare la Capitale durante l’estate, ma alla fine è rimasto. Il blocco del mercato imposto alla Lazio ha avuto un impatto diretto sul futuro di Tijjani Noslin, attaccante olandese che aveva attirato l’interesse concreto di diversi club. L’ex giocatore del Verona, in particolare, era stato molto vicino a un ritorno in patria, con due big come il PSV Eindhoven e l’Ajax che si erano fatte avanti per assicurarsi le sue prestazioni.

Tuttavia, le difficoltà del club biancoceleste, impossibilitato a operare in entrata, hanno di fatto bloccato sul nascere ogni trattativa per la sua cessione. È stato lo stesso Noslin a fare chiarezza sulla sua situazione, intervenendo in diretta su ESPN Olanda, uno dei principali canali sportivi del suo paese.

L’attaccante ha confermato le voci, spiegando i motivi della sua permanenza forzata a Roma. «L’interesse del PSV? È vero, c’è stata una trattativa, ma alla Lazio è stato imposto il blocco del mercato. Per questo motivo non hanno potuto più fare acquisti in entrata e hanno cercato di tenere i giocatori che hanno in rosa».

Noslin ha poi aggiunto dettagli sulla complessa situazione finanziaria del club, che condiziona ogni mossa: «La Lazio per tornare a muoversi sul mercato deve prima pagare il blocco di 100 milioni di euro. Probabilmente a gennaio la situazione sarà risolta». Riguardo a un possibile futuro all’Ajax, ha lasciato una porta aperta, pur sottolineando la posizione attuale della società: «Prestito all’Ajax? Se il club sarà d’accordo, vedremo. Ora non hanno alcun interesse a vendermi o a cedermi in prestito». Il suo futuro, dunque, resta legato alle prossime mosse della dirigenza biancoceleste per risolvere i vincoli finanziari.