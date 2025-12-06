Noslin, ecco le ultime novità sull’attaccante della Lazio. Quella situazione non lascia dubbi!

Noslin sorprende Sarri: la Lazio rivede le strategie di mercato. Il punto

La Lazio continua a valutare con attenzione la possibilità di inserire un nuovo centravanti, un attaccante capace di garantire gol e continuità nel gioco. L’idea della società biancoceleste è di intervenire soprattutto a giugno, salvo sorprese legate a una possibile partenza di Castellanos. Dia e Taty finora non sono riusciti a incidere come previsto, mentre a sorprendere tutti è stato Noslin, autore di prestazioni in crescita e sempre più considerato una risorsa credibile nell’attacco della Lazio.

Pur avendo collezionato pochi minuti, Noslin si è fatto notare ogni volta che è sceso in campo: ha conquistato il rigore decisivo contro il Torino, ha trovato il gol contro il Lecce e in Coppa ha mostrato grande dinamismo, qualità nell’attacco della profondità e capacità di rendersi pericoloso in area. Un rendimento che ha convinto Sarri a rivedere le sue valutazioni: se fino a poco tempo fa l’olandese sembrava tra i possibili partenti, oggi il tecnico lo considera un elemento utile alla causa biancoceleste. Di conseguenza, anche l’ipotesi di inserirlo in uno scambio con Ilic del Torino appare sempre meno probabile.

Il vertice di fine novembre tra Lotito, Fabiani e Sarri aveva definito le priorità del mercato della Lazio: una mezzala, un regista e un vice Zaccagni. L’arrivo di un terzino sinistro sarebbe preso in considerazione solo in caso di addio di Tavares, mentre un nuovo centravanti arriverebbe soltanto se Castellanos dovesse salutare. Nel frattempo, la situazione del centrocampo è cambiata grazie ai reintegri di Basic e Dele-Bashiru, ma resta urgente l’arrivo di un regista e di una mezzala, viste le assenze di Cataldi e Rovella.

Ilic rimane un obiettivo concreto per la Lazio, anche se senza una contropartita come Noslin l’operazione si complica. Sul fronte offensivo è spuntato anche il nome di Insigne: Sarri ne ha parlato per la prima volta, pur ribadendo che la priorità resta il centrocampo. Il vice Zaccagni, infatti, rappresenta solo il terzo step del progetto biancoceleste.

