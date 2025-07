Noslin e Cancellieri: il ballottaggio in attacco tra scelte tecniche ed esigenze di mercato

Lazio, ballottaggio in attacco tra Tijjani Noslin e Matteo Cancellieri: uno dei due rischia di essere un esubero

Il mercato bloccato in entrata per la Lazio rende ogni decisione sulla rosa un puzzle complesso, specialmente per quanto riguarda gli attaccanti. In questo contesto, il ballottaggio tra Tijjani Noslin e Mattia Cancellieri è uno dei nodi da sciogliere per Maurizio Sarri. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’ex Verona, Cancellieri, si sta confermando con prestazioni positive durante il ritiro, mostrando buone qualità e un’adattabilità che lo rendono un profilo interessante per il tecnico.

Tuttavia, le dinamiche di mercato giocano un ruolo cruciale. Cancellieri, a differenza di Noslin, ha un mercato più attivo e, di conseguenza, un valore di cessione più elevato. Questa è una considerazione fondamentale per la Lazio, che necessita di realizzare uscite per far rientrare i parametri del “costo del lavoro allargato” e ottenere il via libera per operare in entrata a gennaio. Vendere Cancellieri potrebbe quindi rappresentare la mossa strategica per racimolare i fondi necessari, sacrificando una pedina tecnicamente valida ma essenziale per le casse del club. D’altra parte, Noslin ha mostrato sprazzi interessanti, come il rigore conquistato contro l’Avellino, ma la sua minore appetibilità sul mercato lo rende una risorsa meno immediatamente “liquida” per le esigenze finanziarie della società. La scelta finale di Sarri, che prenderà tempo fino a metà agosto per avere un quadro completo della rosa, sarà quindi il risultato di un delicato equilibrio tra le necessità tecniche e le impellenti urgenze economiche.