La scommessa di Sarri: Noslin e le ali “Centravanti” nel piano offensivo della Lazio

Lazio, la scommessa di Maurizio Sarri per l’attacco: Tijjani Noslin nuovo ruolo al centro, le ali più “centravanti”

Il complesso scenario del mercato bloccato spinge Maurizio Sarri a studiare soluzioni creative per la sua Lazio, come evidenziato dall’edizione romana del Corriere della Sera. La potenziale richiesta di Lorenzo Insigne, che diventerebbe il quarto esterno sinistro a disposizione, nasconde in realtà un piano tattico più ampio. La chiave per sbloccare questa situazione e dare un senso all’arrivo di Insigne, pur con l’attuale sovrabbondanza sulle fasce, potrebbe essere la cessione di Taty Castellanos. L’attaccante argentino ha richieste in Brasile e in Spagna, ma al momento non spinge per lasciare Formello. Tuttavia, una sua partenza libererebbe un posto prezioso come centravanti.

Attualmente, nel ruolo di punta centrale, la Lazio può contare solo su Boulaye Dia, che a dicembre parteciperà alla Coppa d’Africa, saltando diverse giornate di campionato e lasciando un vuoto. Per Sarri, questa situazione potrebbe trasformarsi nell’occasione perfetta per “tirare fuori un coniglio dal cilindro”, sperimentando nuove soluzioni. In settimana, l’ex tecnico del Napoli ha già provato Noslin non solo come esterno, ma anche come attaccante centrale, mostrando una duttilità che potrebbe essere preziosa. Anche Pedro ha fatto sapere di voler giocare più vicino alla porta e potrebbe rappresentare un’alternativa in quel ruolo. Infine, lo stesso Insigne e Zaccagni potrebbero essere accentrati, riproponendo un modello già sperimentato con successo da Sarri: la “falso nueve” interpretata da Felipe Anderson nel 2022-23, che portò la Lazio al secondo posto. Il tecnico sembra dunque pianificare una nuova magia tattica, cercando di trasformare i limiti imposti dal mercato in opportunità per ridefinire il fronte offensivo biancoceleste.