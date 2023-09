Italia, l’attacco di Zaniolo: «Dette falsità sul mio conto»

Nicolò Zaniolo, dopo la vittoria dell’Italia sull’Ucraina, ha sbottato in zona mista per il trattamento riservatogli dai giornalisti

Intervenuto in zona mista dopo Italia-Ucraina, Nicolò Zaniolo ha dichiarato:

«Non penso di essermi mai fermato. Faccio sempre ciò che il mister mi chiede, mi metto sempre a disposizione. Tante volte sono stato etichettato da voi come una persona che non porta rispetto e fuori le righe, ma non è assolutamente così. Io mi metto sempre a massimo disposizione della squadra e l’ho fatto in tutti i club in cui ho giocato. Sono felice per questa sera, del resto non voglio parlare».