Casale: «L’interesse delle big fa piacere». La Lazio non molla la presa

Nicolò Casale, difensore del Verona, ha parlato del suo futuro e dell’interesse delle big: la Lazio continua a monitorare la situazione

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Nicolò Casale ha parlato in questi termini del suo futuro:

«Penso a finire bene questo campionato, che per me è il primo in A. E’ bello vedere che c’è interesse, non lo nego, ed essere accostato a club importanti, ma lo è pure il Verona. Lo si è visto in questi anni, con i risultati che sono stati raggiunti».

La Lazio, che lo aveva a lungo trattato nel mercato di gennaio, resta fortemente interessata. I rapporti tra i club dopo l’affare Zaccagni sono ottimi e non è escluso che Lotito e Tare tornino alla carica a giugno.