Nesta entra nella Hall of Fame: «Riconoscimento prestigioso, sono orgoglioso»

L’ex difensore della Lazio Nesta è stato inserito nella Hall of Fame

Alessandro Nesta, storico ex difensore della Lazio e della Nazionale, è stato inserito nella Hall of Fame nella categoria “Giocatore Italiano”. Ai canali ufficiali della FIGC, l’ex centrale biancoceleste ha commentato questo importante riconoscimento.

HALL OF FAME – «È bellissimo ricevere un riconoscimento così prestigioso. Ed entrare a far parte della ‘Hall of Fame del Calcio Italiano’ insieme a tanti campioni mi rende davvero orgoglioso».

EURO 2020 – «Naturalmente ho seguito tutte le partite dell’Italia facendo un gran tifo e a Londra per la finale ho voluto portare i miei figli. Roberto (Mancini, ndr) ha avuto il coraggio di mettere insieme tanti giocatori di qualità, tecnici, anche se piccoli fisicamente. E ha avuto ragione. Per gli spareggi sono da una parte ottimista e dall’altra preoccupato. Non possiamo permetterci di non andare un’altra volta al Mondiale».