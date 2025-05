Nazionale, l’Italia U17 batte l’Inghilterra e accede alla semifinale dell’Europeo! La gioia degli Azzurrini – FOTO

Condividi via email

Nazionale, grande vittoria dell’Italia U17 per 4-2 sull’Inghilterra: l’esultanza degli Azzurrini al termine del match

Italia Inghilterra è sempre stato teatro di grandi sfide e di match avvincenti e, questa volta, le aspettative non sono state disattese. È stata una grande partita quella giocata dalla Nazionale degli Azzurrini U 17 contro i parietà inglesi.

Subito vantaggio per i nostri poi raggiunti per ben due volte dalla doppietta firmata dal centravanti del Lione, Alejandro Rodríguez. In seguito gli italiani prenderanno le distanze dapprima con il centravanti dell’Empoli, Thomas Campaniello, al 67′ e poi chiusa da un tiro da fermo calciato dalla sinistra dal centrocampista del Torino, Andrea Luongo, al 77′. La foto dell’esultanza dei ragazzi al triplice fischio del match: