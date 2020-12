Napoli, Koulibaly e Lozano uscirono per infortunio contro la Lazio: entrambi prossimi al rientro

Kalidou Koulibaly sembra essersi lasciato alle spalle l’infortunio patito contro la Lazio, e presto tornerà a disposizione dell’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso

L’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso è prossimo a riabbracciare il perno della difesa partenopea, Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese aveva chiesto il cambio nella ripresa di Lazio-Napoli. Secondo quanto riportato da SkySport il problema muscolare è in via di guarigione e Koulibaly dovrebbe saltare la sfida di domenica 3 gennaio 2021 contro il Cagliari in Sardegna (la società campana non ha alcuna intenzione di correre rischi per accelerare il recupero) per poi tornare a disposizione con Spezia e Udinese. E’ pronto invece già per la ripresa degli allenamenti Hirving Lozano, ala messicana che all’Olimpico era uscita visibilmente dolorante nel match disputatosi il 20 dicembre. In attesa di Mertens e Osimhen, Gattuso è vicino a due recuperi importanti per la squadra.