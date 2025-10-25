Napoli Inter, è polemica! Il rigore che sblocca il match non andava assegnato? Marelli sicuro su Dazn: «Ribadisco che non c’è»

Napoli Inter, è polemica! Il rigore con cui De Bruyn sblocca il match non andava assegnato? Marelli sicuro su Dazn: «Ribadisco che non c’è»

Il post-partita di Napoli-Inter si è acceso subito dopo un episodio controverso che ha scatenato il dibattito tra tifosi e esperti. Durante il primo tempo, il Napoli è passato in vantaggio grazie a un calcio di rigore trasformato da Kevin De Bruyne, ma l’assegnazione del penalty ha sollevato più di una perplessità.

L’azione che ha portato all’episodio controverso ha visto Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, cadere in area dopo un contatto da dietro con il centrocampista dell’Inter Henrikh Mkhitaryan. Nonostante il contatto apparisse minimo, l’arbitro ha deciso di indicare il dischetto, suscitando dubbi tra i presenti e tanti commenti sui social. Tra i critici c’è anche l’esperto arbitrale Luca Marelli, che ha esposto un giudizio netto in diretta su DAZN.

PAROLE – «Ribadisco che non c’è il rigore per il Napoli. Andava revocato al Var. Il contatto è assolutamente cercato da Di Lorenzo. Mkhitaryan non fa alcun movimento verso Di Lorenzo, escluso un fallo di Acerbi che prende il pallone. E’ un rigore che andava tolto».

Secondo l’ex arbitro, il contatto tra i due giocatori non giustifica l’assegnazione del penalty, e la decisione avrebbe dovuto essere rivista dal VAR.

L’episodio ha fatto discutere non solo per l’interpretazione dell’arbitro, ma anche per la possibile influenza che il VAR avrebbe dovuto avere in una situazione simile, sollevando dubbi sulla direzione di gara durante il big match al Maradona. Il rigore contestato resta uno degli argomenti principali nelle analisi post-partita.