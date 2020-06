Napoli, De Laurentiis: «Siamo gli unici a contestare i titoli alla Juve»

Le parole del Presidente Aurelio De Laurentiis, dopo la vittoria del Napoli in finale di Coppa Italia contro la Juventus

Il Napoli ha battuto la Juventus in finale di Coppa Italia e, nell’entusiasmo dei festeggiamenti, Aurelio De Laurentiis si è lasciato andare a dichiarazioni non troppo corrispondenti alla realtà. Il Presidente partenopeo, infatti, ha definito la sua squadra come l’unica in grado di battere i bianconeri…come se la Lazio non avesse sfilato loro la Supercoppa dopo un sonoro 3-1.

Ecco le parole del patron del Napoli, a Rai Sport: «La vittoria era nell’aria perché da quando è arrivato Gattuso sono cambiate tante cose. I giocatori si sono compattati intorno a lui, intorno alla società, intorno al Napoli. Il Napoli è l’unica che riesce a contestare il titolo alla Juventus: l’abbiamo battuta in Coppa Italia, spero il più presto di farlo anche in campionato. Già prima avevo detto ad Agnelli di premiare le squadre insieme».