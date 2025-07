Giacchetta su Mussolini: «Grandi valori e con lui possiamo puntare a quell'obiettivo» - Lazio News 24

Cremonese, Giacchetta presenta Mussolini: «Giovane con valori e grandi prospettive». La situazione

La Cremonese punta con decisione sul futuro e lo fa con l’innesto di un giovane che negli ultimi anni ha mostrato costante crescita: Romano Floriani Mussolini. Il nuovo acquisto è stato presentato ufficialmente dal direttore sportivo Simone Giacchetta, che ha espresso parole di grande stima nei confronti del giovane difensore, sottolineando sia le sue qualità tecniche che quelle umane.

«Mussolini è un giovane calciatore che conosciamo bene – ha dichiarato Giacchetta – e non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Lo seguiamo dai tempi della Primavera della Lazio, dove ha iniziato a mettere in mostra le sue qualità, fino alla recente esperienza con la Juve Stabia. È un ragazzo che ha fatto il suo percorso con serietà, mostrando una maturità fuori dal comune per la sua età».

Il nome Mussolini, inevitabilmente noto per ragioni storiche, oggi torna a far parlare di sé nel mondo del calcio grazie alle prestazioni di Romano, che sta cercando di costruirsi un’identità professionale ben distinta. Giacchetta ha voluto soffermarsi non solo sulle doti tecniche del ragazzo, ma soprattutto sulla sua mentalità e sul modo in cui si è inserito nel nuovo contesto.

«Ciò che mi ha colpito in questi primi giorni – ha aggiunto il dirigente della Cremonese – è la sua persona. Parliamo di un ragazzo educato, con valori importanti, sempre rispettoso e con il giusto atteggiamento. In un ambiente nuovo, con sfide diverse rispetto a quelle affrontate in passato, si è mostrato pronto a imparare e a mettersi a disposizione».

L’approccio positivo di Mussolini ha convinto lo staff tecnico e la dirigenza, che vedono in lui un elemento su cui poter costruire anche in prospettiva. «Crediamo molto nelle sue potenzialità – ha concluso Giacchetta – e siamo certi che, con queste basi caratteriali, potrà ambire a una carriera di alto livello. I valori fanno la differenza, e lui li ha».

Con il suo arrivo, la Cremonese aggiunge un tassello prezioso alla rosa, puntando su un giovane italiano in crescita. Ora spetterà a Mussolini confermare le attese sul campo, proseguendo il suo percorso di crescita in una piazza ambiziosa e attenta ai talenti emergenti.