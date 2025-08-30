Mussolini, quanti rimpianti in casa Lazio: con la Cremonese è già un trascinatore - Lazio News 24

Mussolini, esordio da protagonista: l’ex Lazio brilla con la Cremonese. La situazione

Un esordio in Serie A che difficilmente passerà inosservato. Romano Floriani Mussolini, ex calciatore della Lazio, ha fatto il suo debutto nel massimo campionato italiano con la maglia della Cremonese, lasciando subito il segno in una partita ricca di emozioni. Il giovane esterno, cresciuto nel vivaio biancoceleste, ha mostrato personalità, gamba e qualità, mettendo in mostra tutto il potenziale che aveva già fatto intravedere nei suoi anni a Formello.

Nel corso del match, Mussolini si è reso protagonista di due episodi chiave. Il primo, un assist perfetto per quello che sarebbe stato il gol del 3-2, poi annullato dall’arbitro per un presunto fallo in attacco. Ma il vero lampo arriva pochi minuti dopo: con uno scatto bruciante sulla fascia destra, serve un pallone d’oro a De Luca, che però si fa ipnotizzare dal portiere avversario Turati. L’azione non si ferma: è proprio Mussolini a recuperare la sfera e a infilarsi in area, dove viene atterrato, procurandosi il rigore decisivo che regala alla Cremonese la vittoria finale.

Un debutto da incorniciare, che non può passare inosservato nemmeno in casa Lazio, dove il nome di Mussolini è ancora ben presente tra gli osservatori e i tifosi più attenti. Figlio del settore giovanile biancoceleste, Romano ha lasciato Formello quest’estate in cerca di spazio e continuità, accettando la sfida della Cremonese con la determinazione di chi sa di poter dire la sua in Serie A.

Il suo rendimento alla prima uscita ufficiale potrebbe riaccendere l’interesse della Lazio, che ne detiene ancora i diritti. Una crescita costante come quella mostrata nel debutto potrebbe aprirgli le porte di un ritorno a Roma o, in alternativa, garantirgli un ruolo di primo piano nel panorama della Serie A. Maurizio Sarri e la dirigenza biancoceleste seguiranno sicuramente da vicino la sua evoluzione.

Per ora, Mussolini si gode il momento: un debutto in Serie A con personalità, tecnica e lucidità nei momenti chiave. E la Lazio osserva, consapevole che un suo prodotto del vivaio potrebbe presto tornare protagonista anche in maglia biancoceleste.