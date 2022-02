Barrow: «Con la Lazio vogliamo vincere»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Musa Barrow, attaccante del Bologna, hbfca suonato la carica in vista della gara di sabato contro la Lazio all’Olimpico: le sue dichiarazioni

Intervistato da Bfc Week, l’attaccante del Bologna Musa Barrow ha parlato in vista della sfida di sabato contro la Lazio all’Olimpico:

«Contro l’Empoli abbiamo provato a vincere la partita ma non ci siamo riusciti. L’aspetto positivo è il non aver preso gol, cosa che dobbiamo provare a ripetere domenica contro la Lazio. Andremo la per vincere. Forza Bologna».