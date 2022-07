Muriqi torna in Italia: oggi amichevole tra Maiorca e Napoli

L’ex Lazio Vedat Muriqi oggi farà il suo ritorno in Italia, vista l’amichevole in programma tra Maiorca e Napoli

L’ex Lazio Vedat Muriqi oggi farà il suo ritorno in Italia, vista l’amichevole in programma tra Maiorca e Napoli in quel di Castel di Sangro, dove gli azzurri sono in ritiro.

L’attaccante kosovaro ha già esordito nella sua nuova avventura con gli isolani, mercoledì scorso, nel successo di misura contro lo Sporting Gijon.