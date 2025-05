Muller Lazio, il Los Angeles FC rinnova il proprio interesse per il trequartista tedesco! Tante offerte per il giocatore del Bayern

Continua la telenovela Muller Lazio in quanto il giocatore del Bayern Monaco è al centro di un vero e proprio ciclone mediatico. Su di lui s’è infatti manifestato l’interesse di tantissimi Club europei tra cui quello dei capitolini che vorrebbero portarlo in Italia per questi ultimi anni di carriera.

Tuttavia ad avere la meglio potrebbe essere il Los Angeles FC. Gli americani, stando a quanto scritto da Nicolò Schira su X, hanno mostrato nuovamente interesse per il giocatore che sta riflettendo circa il proprio futuro e, soprattutto, se appendere gli scarpini al chiodo.

#LosAngelesFC have shown interest in Thomas #Muller as a free agent. Not only #LAFC: the germany forward has also received several bids from european clubs and is reflecting on his future. Two ways: continue to play or decide to retire. #transfers #MLS https://t.co/rlvjKhFcBv

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 11, 2025