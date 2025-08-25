Moviola Como Lazio, come ha abitrato Manganiello? I quotidiani divisi, il motivo

Moviola Como Lazio, come ha abitrato il Signor Gianluca Manganiello? Ecco perchè i quotidiani sono divisi, il motivo

Il ritorno in Serie A del Como non poteva avere un inizio migliore: una vittoria netta e meritata per 2-0 contro una Lazio apparsa irriconoscibile. Guidato da un gioco dinamico e imprevedibile, il Como ha dominato la partita fin dai primi minuti, mettendo in mostra una fluidità tattica e una superiorità fisica che la Lazio non è mai riuscita a contrastare. Il team di Cesc Fàbregas ha creato un’impressionante quantità di occasioni da gol, costringendo la difesa biancoceleste a un lavoro estenuante e falloso. La partita si è giocata prevalentemente nella metà campo della Lazio, con gli attaccanti del Como che hanno sfruttato al meglio ogni spazio con movimenti rapidi e coordinati.

Il primo tempo si è chiuso con un incredibile 0-0, grazie a una parata di Provedel e a qualche imprecisione sotto porta dei lariani. Ma la musica è cambiata nella ripresa: al 47′ Douvikas ha sbloccato il risultato, e al 73′ Paz ha raddoppiato su punizione, una vera prodezza balistica che ha messo il sigillo sulla vittoria. La Lazio, incapace di reagire, ha prodotto un solo tiro in porta, che peraltro è stato annullato. La vittoria del Como non è stata solo una questione di risultato, ma una dimostrazione di forza che fa ben sperare i tifosi lariani.

Ma nei meandri del match, c’è stato un momento che ha fatto la storia del nostro campionato, introducendo una novità importante per tutti gli spettatori. Quando la Lazio ha segnato il potenziale gol del pareggio con Castellanos, la rete è stata annullata dopo un controllo al VAR per fuorigioco. La decisione, presa al microscopio per una questione di pochi centimetri, è stata comunicata al pubblico presente allo stadio dall’arbitro Gianluca Manganiello tramite l’altoparlante. Questo “annuncio”, il primo nella storia della Serie A, è un passo importante verso una maggiore trasparenza e chiarezza nelle decisioni arbitrali, permettendo ai tifosi di comprendere immediatamente le motivazioni dietro le scelte prese al monitor. Nonostante la sconfitta, i capitolini si ricorderanno di questo momento come la prima squadra a beneficiare di questa nuova procedura. Amara consolazione dunque in questa moviola Como Lazio.

Alcune delle pagelle dell’arbitro Gianluca Manganiello dopo Como Lazio questa mattina:

Gazzetta dello Sport: 7. Partita agevole, priva di episodi difficili e senza l’ausilio del Var se non per il fuorigioco di Castellanos che lo porta a fare il primo announcement della A.

Tuttosport: 6. Gestione delle ammonizioni non sempre coerente, ma la direzione rimane Lucas Da Cunha, 24 anni, generoso anche in ripiegamento difensivo pulita e senza errori.

Il Messaggero: 5.5. Non piace a nessuno la gestione dei cartellini gialli, ne risparmia qualcuno che era necessario e ne sventola altri che sembrano severi. Sul gol del Taty si affida al Var, è suo il primo annuncio al pubblico.