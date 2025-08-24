 Moviola Como Lazio, l'episodio chiave del match di Serie A - Lazio News 24
Moviola Como Lazio, l'episodio chiave del match di Serie A

Moviola Como Lazio, l’episodio chiave del match di Serie A

3 ore ago

Arbitro
Db Novara 29/01/2011 - campionato di calcio serie B / Novara-Cittadella / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: arbitro cartellino rosso

Moviola Como Lazio, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 1ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Como Lazio, valido per la 1ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Manganiello.

MOVIOLA COMO LAZIO: LA CRONACA

15′ Ammonizione per Nico Paz. Troppo aggressivo l’intervento.

30′ Zaccagni commette fallo, ma per lui è cartellino giallo.

44′ Van der Brempt su Zaccagni ed è cartellino giallo

77′ Ammoniti Guendouzi e Castellons per un doppio fallo.

