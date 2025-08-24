Moviola Como Lazio, l'episodio chiave del match di Serie A - Lazio News 24

News
Moviola Como Lazio, l’episodio chiave del match di Serie A
Moviola Como Lazio, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 1ª giornata del campionato di Serie A 2025/26
L’episodio chiave della moviola del match Como Lazio, valido per la 1ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Manganiello.
MOVIOLA COMO LAZIO: LA CRONACA
15′ Ammonizione per Nico Paz. Troppo aggressivo l’intervento.
30′ Zaccagni commette fallo, ma per lui è cartellino giallo.
44′ Van der Brempt su Zaccagni ed è cartellino giallo
77′ Ammoniti Guendouzi e Castellons per un doppio fallo.