Allo U-Power Stadium, il match valido per la 28ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Monza e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

La Lazio affronta il Monza dopo la sosta Nazionali in occasione della 28ª giornata di Serie A. Per i biancocelesti la ghiotta occasione di consolidare il secondo posto e avvicinare la Champions

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Sintesi Monza Lazio 0-1 MOVIOLA

Si parte!

10′ – Buon possesso palla del Monza in avvio

12′ – Ci prova Pedro dal limite: palla alta

13′ – GOL DELLA LAZIO! Pedro infila Di Gregorio su un pallone vacante in area!

17′ – OCCASIONE PER LA LAZIO! Zaccagni calcia in piena area impegnando Di Gregorio in angolo

19′ – OCCASIONE PER IL MONZA! Sensi colpisce un clamoroso palo di testa in piena area

24′ – OCCASIONE PER LA LAZIO! Luis Alberto dal limite sfiora il palo!

Migliore in campo

A conclusione del match

Monza Lazio 0-1: risultato e tabellino

MARCATORI: PEDRO

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Donati, Pablo Marí, Marlon; Ciurria, Machin, Rovella, Carlos Augusto; Sensi, Caprari; Petagna. All.: Palladino

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Patric, Radu, Pellegrini, Bertini, Vecino, Marcos Antonio, Basic, Immobile, Cancellieri, Romero. All.: Sarri.