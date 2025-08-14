Miroslav Klose, l’ex Lazio attacca i giovani: «Ma quale lavoro? Il vostro è solo…»

Miroslav Klose, l’ex centravanti biancoceleste duro con le nuove generazioni per il loro atteggiamento: le parole

Miroslav Klose, ex attaccante tedesco della Lazio e oggi allenatore, non ha risparmiato critiche ai giovani calciatori durante una recente conferenza stampa. Celebre per la sua professionalità, la dedizione al lavoro e il rispetto per tutte le figure del mondo del calcio, dall’allenatore al magazziniere, Klose ha espresso preoccupazione per l’atteggiamento di alcuni ragazzi della Primavera.

«Vedevo ragazzi della Primavera farsi selfie con l’hashtag ‘#work’, chiamando lavoro il loro misero allenamento», ha dichiarato l’ex bomber biancoceleste, sottolineando come la cultura del sacrificio e della disciplina sia fondamentale per emergere nel calcio professionistico. Klose ha aggiunto che la serietà in campo non si misura con i like sui social, ma con l’impegno quotidiano e la volontà di migliorarsi.

La critica del tecnico, noto per aver segnato gol storici con la nazionale tedesca e per la sua esperienza in club come il Bayern Monaco e la Lazio, arriva in un momento in cui molte squadre giovanili stanno cercando di integrare i social media nella quotidianità dei giocatori. Secondo Klose, però, questa pratica non deve mai sostituire l’allenamento vero e proprio: ««Il vostro lavoro è quello che fate ogni giorno sul campo, non quello che postate sui social»».

L’allenatore ha inoltre ricordato come il calcio professionistico richieda sacrificio, costanza e rispetto per chi lavora dietro le quinte, valori che lui ha sempre incarnato durante la carriera e che ora cerca di trasmettere alle nuove generazioni. La sua esperienza internazionale e la mentalità vincente, unite alla capacità di leggere il gioco e motivare i ragazzi, rendono Klose un punto di riferimento importante nel panorama calcistico italiano.

Con queste dichiarazioni, Klose lancia un monito chiaro: per emergere nel calcio moderno non bastano apparizioni sui social o gesti simbolici, ma serve dedizione reale, impegno costante e rispetto per il lavoro quotidiano. I giovani calciatori sono quindi chiamati a dimostrare sul campo la loro professionalità, seguendo l’esempio di chi, come Klose, ha costruito una carriera di successo basata su disciplina e impegno.