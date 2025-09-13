Lazio, invasione totale al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Quanti tifosi biancocelesti ci saranno? - Lazio News 24

Lazio, a Reggio Emilia un esodo biancoceleste: attesi 6.000 tifosi contro il Sassuolo

La Lazio si prepara ad affrontare la sua seconda trasferta stagionale, e ancora una volta potrà contare sull’incredibile sostegno dei propri tifosi. Domani pomeriggio, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, i biancocelesti scenderanno in campo contro il Sassuolo, neopromosso in Serie A, con l’obiettivo di dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Verona. Ma a colpire, ancor prima del fischio d’inizio, sono i numeri fuori dal campo: sarà un vero e proprio esodo biancoceleste.

Come riportato dal Corriere dello Sport, saranno circa 6.000 i sostenitori della Lazio pronti a seguire la squadra nella trasferta emiliana. Un numero impressionante che testimonia, ancora una volta, l’amore viscerale che lega la tifoseria alla squadra, nonostante un avvio di stagione con alti e bassi. La Lazio potrà quindi contare su un clima quasi casalingo anche lontano dall’Olimpico, con una spinta fondamentale per cercare i tre punti.

A differenza della trasferta di Como, dove erano stati concessi solamente 998 biglietti, stavolta il settore ospiti sarà sold-out, con ben 4.000 posti riservati ai tifosi biancocelesti. Ma il sostegno non si limiterà a quel settore: altri 2.000 laziali hanno infatti acquistato tagliandi in tribune e distinti, portando il totale a quota seimila. Di fronte a questa vera e propria ondata, anche la società neroverde ha deciso di aprire ulteriori settori dello stadio per accogliere l’entusiasmo dei tifosi della Lazio.

Anche Il Messaggero sottolinea la portata dell’evento, parlando di una dimostrazione d’affetto senza pari: nonostante le difficoltà, i tifosi della Lazio continuano a seguire la squadra ovunque, rappresentando una componente fondamentale nel progetto tecnico e motivazionale di Sarri.

In campo, la Lazio ritroverà la coppia titolare in difesa, come confermato da recenti indiscrezioni, un dettaglio che potrebbe dare ulteriore solidità in una gara che si preannuncia intensa. Ma sarà sugli spalti che si giocherà la prima partita: l’entusiasmo della gente laziale sarà il dodicesimo uomo, pronto a trasformare Reggio Emilia in una piccola Curva Nord.

La Lazio sa bene quanto conti questo legame. E domani, al Mapei Stadium, sarà ancora una volta una squadra con la sua gente.