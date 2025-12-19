Milinkovic Savic-Lazio, il centrocampista si espone su quello che sarà il suo futuro. Il punto - Lazio News 24

Milinkovic Savic ritorna alla Lazio? Spunta fuori una nuova indiscrezione che arriva proprio dal centrocampista

Sergej Milinkovic-Savic è tornato a Roma, ma questa volta in un ruolo diverso rispetto a quello di calciatore in campo. In occasione della sfida di Coppa Italia tra Lazio e Milan, il centrocampista serbo è stato sugli spalti dell’Olimpico a sostenere i suoi ex compagni, dimostrando affetto e legame con il club biancoceleste. La sua presenza ha suscitato emozione tra i tifosi, che non hanno nascosto la nostalgia per le giocate e la presenza fisica di Milinkovic-Savic in campo.

Intervistato durante l’evento, il centrocampista ha parlato con sincerità del suo legame con la Lazio e della possibilità, anche solo teorica, di un ritorno. «Roma e la Lazio hanno un posto speciale nel mio cuore – ha dichiarato Milinkovic-Savic –. Seguo sempre le partite e tifo per i miei ex compagni. Rivedermi in campo con questa maglia sarebbe una sensazione incredibile, ma ora penso solo a concentrarmi sul presente». Le sue parole sottolineano il forte legame emotivo con la città e con la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio europeo.

Il discorso di Milinkovic-Savic non ha escluso scenari futuri, ma resta chiaro che al momento l’attenzione è rivolta ai suoi impegni attuali e al sostegno morale per la Lazio. La presenza dell’ex centrocampista all’Olimpico è stata una dimostrazione di classe e di attaccamento, facendo capire quanto il suo nome resti simbolo di qualità, leadership e professionalità.

I tifosi, naturalmente, sognano un ritorno, ma Milinkovic-Savic stesso ha lasciato intendere che ogni decisione dipenderà dal contesto e dalle opportunità future. Per ora, l’Olimpico lo ha accolto come spettatore e appassionato, pronto a tifare per la squadra che lo ha reso celebre e amata.

