Milinkovic Savic-Lazio, ritorno di fiamma per la squadra biancoceleste? La situazione non lascia dubbi

Milinkovic Savic-Lazio, ritorno a Roma da tifoso: nostalgia biancoceleste e futuro già scritto

Sergej Milinkovic Savic è tornato a Roma, ma questa volta lo ha fatto in una veste completamente diversa. Niente maglia biancoceleste, niente fascia da leader del centrocampo: l’ex numero 21 della Lazio ha seguito la sfida di Coppa Italia tra Lazio e Milan dagli spalti della Tribuna Tevere, mischiato ai tifosi. Un’immagine che ha subito acceso l’emozione del popolo laziale, rivedendo uno dei simboli più amati degli ultimi anni vivere la partita come un sostenitore qualunque.

Per anni, il binomio Milinkovic Savic-Lazio ha rappresentato uno dei legami più forti del calcio italiano. Gol, assist, fisicità e giocate decisive hanno fatto del centrocampista serbo una vera e propria icona dell’Olimpico, prima con Pioli, poi con Inzaghi e infine con Sarri. “Il Sergente”, come veniva chiamato affettuosamente, è stato il sogno e la certezza della Lazio per quasi un decennio.

Non sorprende, quindi, che la sua presenza sugli spalti abbia riacceso la fantasia dei tifosi, che continuano a sperare in un romantico ritorno. Al di là di età, aspetti tattici o condizioni fisiche, per molti sostenitori la storia Milinkovic Savic-Lazio meriterebbe un ultimo capitolo, magari per chiudere il cerchio dove tutto è diventato grande.

Le parole sul futuro spengono i sogni

Tuttavia, lo stesso Milinkovic Savic ha frenato ogni entusiasmo. Intervistato da Sportitalia prima della Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, il centrocampista serbo ha parlato del suo futuro con grande chiarezza. Attualmente protagonista con l’Al Hilal, sotto la guida di Simone Inzaghi, Sergej si è detto pienamente soddisfatto della sua esperienza in Arabia Saudita.

«Rivedermi in Italia in futuro? Per adesso sto bene qua e sto molto bene», ha dichiarato senza lasciare spazio a interpretazioni. Parole che sembrano allontanare, almeno nel breve periodo, l’ipotesi di un ritorno in Serie A e alla Lazio.

Il legame emotivo resta fortissimo, così come l’affetto reciproco tra il giocatore e l’ambiente biancoceleste. Ma, per ora, Milinkovic Savic-Lazio resta una storia da custodire nei ricordi, fatta di applausi, gol decisivi e notti indimenticabili all’Olimpico.