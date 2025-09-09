Calciomercato Lazio, Milinkovic Savic potrebbe ritornare in Capitale? La situazione attuale - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Milinkovic Savic torna nei sogni biancocelesti, possibile ritorno nel 2026

Il nome di Sergej Milinkovic Savic torna prepotentemente a circolare nei corridoi di Formello e tra i cuori dei tifosi biancocelesti. A riaccendere la speranza è stato il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, che in una recente dichiarazione ha sottolineato: «Milinkovic Savic è in scadenza nel 2026, il suo contratto è un tema e andrà discusso nei prossimi mesi. Sarà chiamato a una scelta».

Parole brevi, ma che bastano a rilanciare l’idea di un possibile ritorno alla Lazio, magari a parametro zero. Una scelta di cuore, che molti tifosi biancocelesti invocano con entusiasmo sui social, sognando di rivedere il “Sergente” guidare ancora il centrocampo della squadra capitolina.

Dopo l’addio nell’estate 2023, Milinkovic Savic ha intrapreso una nuova avventura in Arabia Saudita con l’Al-Hilal, dove ha trovato spazio, gloria e un ricco contratto. Il centrocampista serbo si è adattato alla perfezione alla nuova realtà, diventando fin da subito una pedina fondamentale per il club saudita. Nonostante ciò, il legame con la Lazio e con i suoi tifosi non si è mai davvero spezzato.

Dal punto di vista fisico, Milinkovic è ancora in ottima forma: a trent’anni, con un fisico integro e un’esperienza internazionale sempre più solida, rappresenterebbe un innesto di altissimo livello per qualunque squadra di Serie A. In casa Lazio, quindi, si inizia a riflettere con maggiore attenzione su questa possibilità, soprattutto in ottica futura.

Il Calciomercato della Lazio, storicamente cauto e ragionato, potrebbe trasformarsi con un colpo del genere. Non si tratterebbe solo di un ritorno tecnico, ma anche di una mossa simbolica, capace di riaccendere l’entusiasmo della piazza. La scadenza del contratto di Milinkovic nel 2026 lascia aperti degli scenari interessanti, e anche se al momento non esiste una trattativa concreta, l’idea comincia a prendere forma.

La Lazio osserva e aspetta. Un eventuale ritorno di Milinkovic Savic sarebbe la ciliegina su una strategia di mercato che vuole conciliare esperienza, affetto e qualità. Nel frattempo, il nome del “Sergente” resta saldamente al centro del Calciomercato Lazio, tra sogni, suggestioni e una speranza che continua a crescere.