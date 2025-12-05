Milinkovic-Savic Lazio, dopo l’accoglienza di Roma in Coppa Italia possibile un ritorno in biancoceleste? Un quotidiano chiarisce la situazione del serbo

Milinkovic-Savic Lazio, dopo l’accoglienza di Roma in Coppa Italia si alzano in coro le voci di un possibile ritorno in biancoceleste. La rivelazione

Il ritorno di Sergej Milinkovic-Savic nella capitale ha suscitato l’entusiasmo dei tifosi della Lazio. Come riportato da Il Corriere della Sera, il centrocampista serbo, che attualmente gioca nell’Al-Hilal in Arabia Saudita, è tornato a Roma in vista della gara di Coppa Italia.

Il giocatore, che ha trascorso anni fondamentali nella Lazio diventando un simbolo della squadra, ha trascorso alcune ore a parlare con i suoi ex compagni, prima di assistere alla partita in Tribuna Tevere. Ad accompagnarlo, Stefan Radu, un altro volto storico della Lazio, insieme a molti tifosi che lo hanno accolto calorosamente, come “un re”, a dimostrazione dell’affetto che ancora lo lega al club.

Nonostante il caloroso benvenuto, il ritorno di Milinkovic a Roma non segna un possibile ritorno in biancoceleste. Secondo quanto riportato dal quotidiano, l’ex centrocampista della Lazio non ha intenzione di lasciare l’Arabia Saudita. Le dichiarazioni di Maurizio Sarri confermano che il serbo si trova in una situazione economica che sarebbe difficile da replicare in Italia. “Ora viaggia su situazioni economiche difficilmente proponibili”, ha spiegato l’allenatore della Lazio, sottolineando che il futuro di Milinkovic è lontano da Roma.