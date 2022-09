Milinkovic-Savic, 303 presenze con la Lazio: il serbo nella top 10 del club

Sergej Milinkovic-Savic raggiunge le 303 presenze con la Lazio ed entra nella top 10 del club capitolino

Giornata da ricordare per Sergej Milinkovic-Savic. Contro la Cremonese il Sergente ha confezionato un assist per Immobile e segnato il gol del momentaneo 0-3, esultando poi con una mossa che non lascia spazio a dubbi su cosa stanno aspettando lui e la sua fidanzata.

Ma c’è di più, Milinkovic oggi ha collezionato la 303ª presenza con la maglia della Prima Squadra della Capitale entrando nella Top-10 dei calciatori più presenti della storia biancoceleste. Questo il post del club.