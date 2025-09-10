Milinkovic-Savic Lazio, Giordano sicuro: «Sarebbe un bel rientro. Ma tra lui e Pasalic io mi prendo sempre...»

Milinkovic-Savic Lazio, Giordano non ha dubbi: «Sarebbe un bel rientro. Ma tra lui e Pasalic io mi prendo sempre…». Le sue parole

L’ex attaccante della Lazio e della Nazionale italiana, Bruno Giordano, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per esprimere la propria opinione su due temi caldi che stanno animando il dibattito calcistico: l’impiego di Nicolò Rovella nell’Italia guidata da Gennaro Gattuso e le voci di un clamoroso ritorno in Serie A di Sergej Milinkovic-Savic. Le sue dichiarazioni:

ROVELLA – «Rovella in nazionale? Io lo avrei visto bene dove ha giocato Locatelli, pensavo potesse entrare al suo posto. Non puoi metterlo al posto di Tonali o di Barella, forse gli è stato preferito Frattesi anche se erano quattro mesi che non giocava perché a Gattuso servivano determinate caratteristiche».

MILINKOVIC-SAVIC – «Milinkovic-Savic sarebbe un bel rientro. Potrebbe anche giocare gratis con tutto quello che si è guadagnato in Arabia. Se lui vuole tornare non penso ci possano essere problemi di sorta, nel caso voglia fare un atto di amore nei confronti della Lazio. Se invece dovesse tornare in Serie A ma non alla Lazio, com’è più probabile, io se fossi una big ci farei un pensiero, in particolare l’Inter. Al Napoli giocherebbe poco. Col sistema di gioco di Chivu è perfetto e porterebbe gol. Se dovesse tornare alla Lazio sarei contento, ma non penso sia il migliore. Ad esempio tra lui e Pasalic io mi prendo sempre Pasalic, di cui non si parla forse perché gioca a Bergamo. Se l’Atalanta arriva seconda in classifica non ne parla nessuno, e lo stesso vale dei suoi giocatori che vengono spesso sottovalutati».

Con queste dichiarazioni, l’ex bomber biancoceleste ha alimentato il dibattito tra i tifosi e gli addetti ai lavori, confermando come il calciomercato e le scelte tecniche della Nazionale restino temi capaci di accendere la passione sportiva in ogni stagione.