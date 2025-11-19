Milan Lazio, cresce la vendita dei biglietti per la trasferta a San Siro dei biancocelesti: il dato sorride a più di una settimana del match di Serie A

A più di una settimana dalla sfida contro il Milan a San Siro il prossimo 29 novembre, valido per la 13a giornata di Serie A, la vendita dei biglietti per il settore ospiti destinato ai tifosi laziali procede a gonfie vele. La Lazio si prepara a sfidare i rossoneri in un match che si preannuncia cruciale, e la risposta dei tifosi biancocelesti è entusiasta.

Biglietti in aumento per il settore ospiti

Dopo la partita casalinga contro il Lecce, gli uomini di Sarri si dirigeranno verso Milano con un buon numero di tifosi al seguito. Fino ad ora, sono già stati venduti 1.650 biglietti per il settore ospiti, ma questo numero è destinato a crescere ulteriormente nei giorni che precedono la partita. La risposta dei tifosi biancocelesti è stata molto positiva, confermando la tradizione di un forte seguito anche nelle trasferte più difficili.

I tifosi della Lazio sono pronti a sostenere la squadra ancora una volta in trasferta, come accaduto in altre occasioni, per dare un ulteriore supporto a Sarri e ai suoi ragazzi in vista di una sfida molto importante per la stagione.

