Milan Lazio, Trevisani ritorna sull’episodio del rigore non dato e spiega cosa avrebbe fatto se fosse stato in Marusic

Milan Lazio, Trevisani ha ripercorso il finale del match di San Siro dicendo la sua sul rigore non dato e sul fallo fischiato in favore dei rossoneri

La polemica arbitrale scoppiata dopo Lazio Milan continua a far discutere e trova nuova linfa negli interventi di diversi opinionisti. Durante la trasmissione Fontana di Trevi su Cronache di Spogliatoio, il giornalista Riccardo Trevisani ha espresso un duro giudizio sull’episodio che ha caratterizzato il finale della sfida tra rossoneri e biancocelesti, ovvero il rigore negato alla Lazio dall’arbitro Collu dopo la revisione al VAR. Le sue parole hanno alimentato il dibattito già acceso che accompagna da ore il post-partita di Lazio Milan.

Trevisani ha sottolineato come la gestione arbitrale sia stata, a suo giudizio, completamente fuori controllo: secondo lui, gli arbitri procedono “a caso”, prendendo decisioni che non trovano riscontro né nel regolamento né nella logica del gioco. Il giornalista si è soffermato in particolare sul contatto valutato come fallo in attacco ai danni della Lazio, episodio che ha impedito l’assegnazione del possibile rigore. A suo avviso, si è trattato di un’invenzione arbitrale per evitare di concedere la massima punizione, un comportamento incompatibile con una corretta interpretazione del regolamento.

Entrando nel merito, Trevisani ha paragonato quanto accaduto in Lazio Milan a un precedente che coinvolge lo stesso direttore di gara. Ha ricordato la gara Lecce‑Napoli, in cui Collu – dopo segnalazione del VAR – aveva concesso un calcio di rigore per un fallo di mano di Juan Jesus. Un metro di giudizio, secondo il giornalista, totalmente differente rispetto a quello adottato a San Siro. Nel caso del contatto tra Thuram e Pavlovic, Trevisani ritiene che il difensore della Lazio non avesse alcuna responsabilità: stava alzando la gamba per un normale movimento di gioco e si è ritrovato il piede dell’avversario sotto la suola.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

La partita Lazio Milan, dunque, diventa un simbolo delle difficoltà interpretative dei direttori di gara, che secondo Trevisani “non capiscono il regolamento e non comprendono il gioco del calcio”. Lo stesso discorso viene esteso ad altri falli di mano giudicati in modo incoerente. L’opinionista afferma che oggi tutto sembra casuale, con decisioni che cambiano di partita in partita, creando confusione tra giocatori e tifosi.

Trevisani ha poi concluso con un riferimento ironico ma amaro al contatto tra Marusic e Pavlovic, sostenendo che l’unico fallo fosse stato subito proprio dal difensore biancoceleste. Una provocazione che racchiude tutta la frustrazione per l’arbitraggio di Lazio Milan, una partita destinata a far discutere ancora a lungo per le decisioni arbitrali che l’hanno segnata.

Milan Lazio, Trevisani ritorna sull'episodio del rigore non dato e spiega cosa avrebbe fatto se fosse stato in Marusic 23

QUOTE LAZIO MILAN – Inizia l’avventura in Coppa Italia per la Lazio di Sarri che dovrò superare, in questi ottavi di finale, un ostico Milan, reduce da una vittoria in campionato proprio contro i biancocelesti.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e Lottomatica.