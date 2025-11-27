Milan Lazio, tra campo e calciomercato. Tare ha messo nel mirino quel giocatore biancoceleste per gennaio. Contatti subito dopo la partita?

Milan Lazio, Sarri ritroverà Tare dopo una convivenza difficile a Formello. E ora il ds rossonero vuole portare alla corte di Allegri Gila

La sfida Milan Lazio di sabato sera non sarà soltanto un crocevia fondamentale per la classifica, ma anche un incrocio ricco di significati personali. A distanza di mesi dall’addio alla Capitale, Igli Tare ritroverà Maurizio Sarri, con cui ha condiviso più frizioni che armonie durante la loro convivenza a Formello. Un rapporto complesso, attraversato da divergenze tecniche, filosofia di mercato opposte e tensioni mai realmente sopite, che ora si riaccendono sotto i riflettori di una delle partite più attese.

Le incomprensioni tra i due erano emerse in modo evidente già nel corso della stagione 2022-23, quella dell’inaspettato secondo posto in campionato. Come ricordato dal Corriere della Sera, Sarri aveva definito “un miracolo” l’eventuale qualificazione alla Champions League, giudicando la rosa non all’altezza di un obiettivo così ambizioso. Parole che Tare aveva vissuto come svalutanti e fuori luogo: per l’ex direttore sportivo, infatti, la squadra era costruita proprio per puntare ai primi quattro posti e il traguardo non doveva essere considerato straordinario, bensì naturale.

Ma il contrasto esplose ben prima di quella stagione. Il caso Kamenovic, portato a Roma da Tare nel 2021 e gestito dallo stesso agente di Milinkovic, fu uno dei primi punti di rottura. Sarri non lo considerò mai idoneo per la Serie A e ottenne di rimandarne il tesseramento fino al gennaio 2022. Un copione simile si ripeté con Mario Gila. Per Tare era subito pronto, mentre Sarri lo tenne ai margini per oltre un anno e mezzo, salvo poi inserirlo stabilmente tra i titolari quando l’emergenza difensiva lo rese indispensabile.

Le visioni erano semplicemente inconciliabili: da una parte Sarri, che desiderava un instant team con giocatori pronti e funzionali al suo sistema; dall’altra Tare, che preferiva investire su profili giovani da valorizzare nel medio periodo. Una distanza concettuale che nel giro di pochi mesi allontanò entrambi dalla Lazio, anche se con esiti diversi: Sarri è tornato sulla panchina biancoceleste, mentre Tare ha intrapreso una nuova avventura professionale approdando al Milan.

Il confronto Milan Lazio aggiunge anche un retroscena di mercato intrigante: Tare, oggi dirigente rossonero, avrebbe messo gli occhi proprio su Gila, lo stesso difensore che anni fa aveva portato alla Lazio tra mille dubbi dell’allenatore. Il contratto dello spagnolo scade nel 2027 e già in estate il Milan aveva sondato la situazione, salvo frenare davanti alle richieste di Lotito. Con il passare del tempo, però, il prezzo potrebbe diventare più accessibile e la Lazio potrebbe valutarne la cessione, soprattutto in ottica plusvalenze.

La partita Milan Lazio diventa così un intreccio di campo, memorie e strategie future, con Sarri e Tare di nuovo faccia a faccia in un duello che va oltre i novanta minuti.