Milan Lazio, Pancaro in un’intervista si è soffermato su una sfida che per lui è quasi del cuore. Le parole dell’ex difensore biancoceleste

In una lunga intervista Pancaro si è soffermato anche su Milan Lazio parlando di una sfida per lui sicuramente molto particolare.

MILAN-LAZIO, LA PARTITA DEL CUORE «Non mi chieda per chi faccio il tifo perché è impossibile. La Lazio ha realizzato tutti i miei sogni, il Milan mi ha permesso di vivere uno spogliatoio straordinario e di giocare una delle annate migliori della mia vita, quella del mio secondo scudetto, 2003-04. Avevo 34 anni e mi davano tutti per finito. Ho dimostrato il contrario».

COME MARCARE LEAO – «Stretto, duro, senza possibilità di farmi puntare. Devi giocargli attaccato alle caviglie. La sua fortuna è stata incontrare Allegri, che io conosco dai tempi in cui giocavamo a Cagliari. Lui è stato un genio nel capire che uno come Leao non deve correre all’indietro, ma fare una sola fase». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA DI PANCARO