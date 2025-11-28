 Milan Lazio, i convocati di Sarri: le scelte del tecnico su Dele Bashiru, Gila e Castellanos. Ecco la lista completa
Milan Lazio, i convocati di Sarri: le scelte del tecnico su Dele Bashiru, Gila e Castellanos. Ecco la lista completa

Sarri
Cm Reggio Emilia 14/09/2025 - campionato di calcio serie A / Sassuolo-Lazio / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Milan Lazio, i convocati di Sarri. Il tecnico biancoceleste ha diramato la lista per la trasferta di Milano. Non ci sono particolari sorprese

Tutto secondo le indiscrezioni della vigilia in casa Lazio. Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Milano e non ci sono assolutamente novità. Presente anche Dele-Bashiru dopo il ritorno in lista.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Capitolo infortunati: Castellanos e Gila sono regolarmente presenti con il primo pronto a partire dalla panchina e il secondo al fianco di Romagnoli. Ecco la lista completa:

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Guendouzi, Vecino;

Attaccanti: Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni.

