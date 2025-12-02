 Milan Lazio, Allegri continua a dominare i duelli con Sarri: i numeri raccontano un dato impressionante
allegri sarri
Db Torino 02/02/2023 - Coppa Italia / Juventus-Lazio / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Massimiliano Allegri-Maurizio Sarri

Milan Lazio, Allegri conferma la sua superiorità tattica su Sarri: statistiche impietose per l’allenatore biancoceleste

Il recente successo del Milan sulla Lazio non rappresenta soltanto un passo fondamentale per la classifica dei rossoneri, ma conferma ancora una volta il dominio tattico che Massimiliano Allegri esercita regolarmente su Maurizio Sarri. I numeri del loro confronto diretto in panchina sono impietosi e non lasciano spazio a interpretazioni.

Secondo i dati di Opta, l’attuale tecnico del Milan è diventato un vero incubo per l’allenatore biancoceleste. In 14 sfide di Serie A tra i due, Sarri ha raccolto appena 3 vittorie e 2 pareggi, a fronte di ben 9 sconfitte. Un bilancio che lo rende il rivale più ostico incontrato nella sua carriera nel massimo campionato italiano, un tabù che non è riuscito a infrangere neppure alla guida di squadre di alto livello.

La vittoria di misura contro la Lazio rientra perfettamente nella tradizione vincente di Allegri: il tecnico toscano ha saputo imbrigliare il gioco offensivo dei capitolini puntando sulla solidità difensiva e sull’efficacia dei suoi uomini chiave, da Rafael Leão a Mike Maignan. La concretezza e la disciplina restano i tratti distintivi del suo calcio, ora sostenuto anche dalla nuova direzione sportiva di Igli Tare, ex dirigente della Lazio. Il Milan, costruito per esaltare il pragmatismo del suo allenatore, punta a sfruttare questa superiorità tattica e psicologica per restare protagonista nella corsa al primato in Serie A.

