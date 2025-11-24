Milan, brutte notizie per Allegri: questo giocatore salterà la sfida contro la Lazio per infortunio. Le sue condizioniMilan, brutte notizie per Allegri: questo giocatore salterà la sfida contro la Lazio per infortunio. Le sue condizioni

Milan, non arrivano buone notizie in vista della sfida contro la Lazio: i rossoneri dovranno rinunciare ad Athekame. Le condizioni dello svizzero

La pausa per le nazionali si conferma, ancora una volta, un passaggio complesso per i club di vertice e il Milan non fa eccezione. La squadra rossonera si ritrova infatti a dover fare i conti con una nuova tegola proveniente da Milanello: l’infortunio di Zachary Athekame. Il laterale svizzero, rientrato dopo gli impegni con la Svizzera Under 21, ha riportato un problema fisico che lo costringerà a uno stop prolungato, complicando i piani di Massimiliano Allegri in vista della ripresa del campionato. In un momento in cui il Milan avrebbe avuto bisogno di continuità e stabilità nelle rotazioni, questa notizia rappresenta un ostacolo significativo.

Secondo quanto riportato dalle ultime analisi mediche, Athekame ha accusato un forte dolore al soleo del polpaccio sinistro. Gli accertamenti effettuati al ritorno in Italia hanno confermato un infortunio tutt’altro che lieve. Trattandosi di una zona muscolare particolarmente sensibile e soggetta a recidive, lo staff sanitario del Milan ha stabilito la necessità di un periodo di recupero di circa un mese. Non si tratta dunque del classico affaticamento post-impegno internazionale, ma di una problematica che richiede prudenza, monitoraggio costante e un protocollo di riabilitazione personalizzato.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

L’assenza del giovane svizzero crea più di un grattacapo tattico ad Allegri. In un calendario che si farà immediatamente intenso, a partire dalla sfida contro la Lazio a San Siro valida per la tredicesima giornata, il Milan perde una pedina utile nelle rotazioni sulle corsie laterali. Athekame aveva iniziato a ritagliarsi uno spazio importante, garantendo freschezza e duttilità, qualità preziose in una squadra che alterna competizioni nazionali e impegni europei. Il suo stop obbliga il Milan a rivedere alcuni piani e a valutare alternative immediate.

Tra le possibili soluzioni, Allegri potrebbe affidarsi maggiormente ai titolari già consolidati, chiedendo loro un ulteriore sforzo in termini di minutaggio, oppure ricorrere ad adattamenti interni con giocatori capaci di coprire più ruoli. In un mese fitto di partite, il rischio di sovraccaricare alcuni elementi è concreto, ed è proprio per questo che il Milan dovrà dimostrare equilibrio, profondità e capacità di gestione. Anche lo staff medico avrà un ruolo decisivo: l’obiettivo è recuperare Athekame in condizioni ottimali verso le gare di fine anno, senza affrettare i tempi.

L’infortunio arriva in un momento chiave della stagione, ma il Milan ha già dimostrato, in passato, di saper reagire alle difficoltà. Compattarsi e gestire al meglio le rotazioni sarà fondamentale per superare questo periodo senza perdere terreno in classifica.