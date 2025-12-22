Milan Como, cambia tutto di nuovo! Stop alla trasferta australiana e smentita a Simonelli. Le ultime sulla nuova destinazione

News
Altro ribaltone per Milan Como: decisione definitiva e smentita a Simonelli. La partita non si disputerà a Perth, tutti i dettagli
Quello che doveva essere un momento storico per il calcio italiano si è trasformato in un clamoroso dietrofront. Nelle ultime ore, da Riad è arrivata la conferma definitiva: Milan-Como non si disputerà più a Perth. Come riportato da MilanNews24, il progetto di esportare una gara ufficiale di Serie A in Australia è definitivamente saltato a causa delle nuove condizioni imposte dall’AFC, giudicate “inaccettabili” dalla Lega Serie A.
A rendere il quadro ancora più complesso hanno contribuito anche le tensioni interne al movimento calcistico italiano. L’AIA aveva infatti espresso forte contrarietà all’ipotesi di affidare la direzione del match ad arbitri locali, nonostante le rassicurazioni di Pierluigi Collina sulla qualità dei fischietti asiatici.
Una vicenda che si chiude tra polemiche
Il passo indietro mette fine a mesi di discussioni, proteste e scetticismo da parte delle tifoserie, da sempre contrarie a una trasferta così lontana e costosa. Anche la FIFA non aveva ancora concesso il via libera definitivo, ma è stata la stretta dell’AFC a chiudere definitivamente il dossier, evidenziando le difficoltà del calcio italiano nel trovare un equilibrio tra ambizioni commerciali e esigenze tecniche.
Milan-Como: nuova data in arrivo
Con l’annullamento della trasferta australiana, l’attenzione si sposta ora sulla riprogrammazione della partita. Il match verrà recuperato a San Siro in una data compresa tra il 17 e il 24 febbraio. La scelta dipenderà dagli incastri del calendario e dai playoff di Champions League, soprattutto in relazione a un’eventuale impegno dell’Inter nello stesso periodo.
Si chiude così uno dei capitoli più discussi della recente gestione della Serie A, che sarà ora chiamata a riconsiderare con maggiore prudenza le proprie strategie di espansione internazionale
