 Milan, Allegri: L'angolo della Lazio non c'era? Il calcio l'ha inventato il diavolo. Ecco cosa dico su quell'episodio
Connect with us

News

Milan, Allegri: L'angolo della Lazio non c'era? Il calcio l'ha inventato il diavolo. Ecco cosa dico su quell'episodio

News

Lazio Bologna, l'Olimpico si avvicina al sold out: i numeri in vista della sfida delle 18. Entusiasmo ritrovato

News

Lazio Bologna, serata emozionante all'Olimpico: previsto un omaggio per Pietrangeli e Mihajlovic. I dettagli

News

Insigne salta definitivamente? Anche Sarri sta percependo questi dubbi sulla campagna acquisti della Lazio

News

Convocati Lazio, molte novità intorno a Maurizio Sarri. Quella scelta ha lasciato pochi dubbi!

News

Milan, Allegri: L’angolo della Lazio non c’era? Il calcio l’ha inventato il diavolo. Ecco cosa dico su quell’episodio

Lazio news 24

Published

30 minuti ago

on

By

Allegri

Torino Milan, Allegri in conferenza stampa fa il punto sulla trasferta in terra granata. Ecco le parole del tecnico rossonero

Alla vigilia di Torino Milan Allegri ha parlato in conferenza stampa. Durante il suo intervento un passaggio anche sull’eliminazione dalla Coppa Italia.

Un angolo che non sembrava esserci e che ha alimentato le polemiche soprattutto dopo quanto successo in campionato.

IL CALCIO D’ANGOLO DELLA LAZIO NON C’ERA – «Ho sorriso dopo la partita, perché sabato nella decisione del rigore è stato tolto alla Lazio un angolo che era angolo, giovedì siamo stati eliminati per un angolo che non era angolo. Il calcio l’ha inventato un diavolo». LEGGI LA CONFERENZA COMPLETA SU MILANEWS24.COM

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.