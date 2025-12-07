Milan, Allegri: L’angolo della Lazio non c’era? Il calcio l’ha inventato il diavolo. Ecco cosa dico su quell’episodio

Torino Milan, Allegri in conferenza stampa fa il punto sulla trasferta in terra granata. Ecco le parole del tecnico rossonero

Alla vigilia di Torino Milan Allegri ha parlato in conferenza stampa. Durante il suo intervento un passaggio anche sull’eliminazione dalla Coppa Italia.

Un angolo che non sembrava esserci e che ha alimentato le polemiche soprattutto dopo quanto successo in campionato.

IL CALCIO D’ANGOLO DELLA LAZIO NON C’ERA – «Ho sorriso dopo la partita, perché sabato nella decisione del rigore è stato tolto alla Lazio un angolo che era angolo, giovedì siamo stati eliminati per un angolo che non era angolo. Il calcio l’ha inventato un diavolo». LEGGI LA CONFERENZA COMPLETA SU MILANEWS24.COM