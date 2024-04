Mercato Lazio, si accende la concorrenza intorno a Tchaouna: la Bundesliga piomba sul centrocampista

Mercato Lazio, aumenta la concorrenza per Tchaouna della Salernitana: lo Stoccarda piomba sul centrocampista dei campani

Come riferito da Footmercato, il calciomercato Lazio sta seriamente prendendo in considerazione la possibilità di fare un’offerta alla Salernitana per Tchaouna, centrocampista rivelazione della squadra campana.

Tuttavia sul ragazzo ci sarebbe la forte concorrenza della Bundesliga e in particolare dello Stoccarda. Va ricordato che in caso di cessione la Salernitana dovrebbe versare al Rennes il 30% della futura rivendita. Le prossime settimane saranno decisive.