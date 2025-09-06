Mercato Lazio, i colpi sfumati prima del blocco: un solo obiettivo di Sarri resiste

Mercato Lazio, i colpi sfumati prima del blocco temporaneo: rimane fermo e vivo un solo obiettivo di Sarri. Le ultime

Prima che il blocco del mercato fermasse ogni trattativa, la Lazio e Maurizio Sarri – allenatore biancoceleste noto per la sua attenzione ai talenti emergenti – avevano già stilato una lista di possibili rinforzi. “Ho una lista”, aveva dichiarato Sarri, ignaro delle difficoltà che sarebbero arrivate.

Jan-Carlo Simic, il difensore che piace a Formello

Il primo nome è quello di Jan-Carlo Simic, difensore centrale tedesco naturalizzato serbo, classe 2005, cresciuto nel settore giovanile del Milan e oggi in forza all’Anderlecht. Alto 1,86 m, forte fisicamente e abile nel gioco aereo, è valutato tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Simic ha debuttato in Serie A con Stefano Pioli, rifiutando poi il rinnovo un anno prima della scadenza. Il Milan conserva il 20% sulla futura rivendita. In Belgio si era parlato di un accordo con la Lazio, ma sono arrivate smentite ufficiali.

Konstantinos Karetsas, il baby fenomeno del Genk

Altro profilo seguito è Konstantinos Karetsas, trequartista e mezzala belga di origini greche, classe 2007. Alto 1,74 m, è già in prima squadra con il Genk da un anno e il suo contratto scade nel 2027. Utilizzato prevalentemente nel 4-2-3-1, agisce dietro la punta. Alla sua seconda presenza con la nazionale greca è diventato il più giovane marcatore della storia del Paese. Nonostante la giovane età, il suo cartellino è valutato circa 20 milioni di euro.

Daghim, l’attaccante danese in rampa di lancio

Il terzo nome è Daghim, attaccante danese classe 2005, capace di giocare sia da centravanti che da esterno offensivo. Alto 1,86 m, unisce tecnica, velocità e duttilità tattica. Di proprietà del Salisburgo, è attualmente in prestito al Wolfsburg. Ha già collezionato oltre 80 presenze tra campionati danesi e austriaci, giocando anche in Champions League e al Mondiale per Club. La sua valutazione supera i 15 milioni di euro.

Un futuro in sospeso

Questi tre talenti rappresentano il tipo di profilo che Sarri vorrebbe per costruire una Lazio giovane e competitiva. Tuttavia, le restrizioni di mercato e le esigenze di bilancio rendono, per ora, questi obiettivi difficili da raggiungere. Resta però chiara la visione dell’allenatore: investire su giovani di prospettiva per garantire un futuro solido al club biancoceleste.