Mercato Lazio, un ex apre al ritorno: Sarri ha dato l’ok

Mercato Lazio, con l’eventuale addio di Igli Tare Angelo Peruzzi sarebbe pronto a tornare in biancoceleste: Sarri dà l’ok

Il futuro di Tare alla Lazio è ancora in bilico. Come riferisce Il Messaggero, in caso di separazione col DS albanese Angelo Peruzzi avrebbe dato la propria disponibilità a tornare a Formello nel ruolo di team manager.

Sarri, dal canto suo, avrebbe già dato l’ok: il tecnico infatti gradirebbe avere un ulteriore figura d raccordo tra squadra e staff tecnico.