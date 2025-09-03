Mercato Lazio, Cherubini su Insigne: «No, la rosa è a posto e in attacco abbiamo ottimi giocatori». Le parole sull’obiettivo biancoceleste

In una lunga intervista concessa alla Gazzetta di Parma, il CEO del Parma Calcio, Federico Cherubini, ha fatto il punto sul mercato estivo appena concluso e sulle prospettive della squadra dopo le prime due giornate di campionato. Tra i vari argomenti affrontati, il dirigente crociato ha voluto chiarire anche le voci che, negli ultimi giorni, avevano accostato il club gialloblù a Lorenzo Insigne, attaccante esterno classe 1991, ex capitano del Napoli e campione d’Europa con la Nazionale italiana nel 2021.

Insigne, attualmente svincolato dopo l’esperienza in Major League Soccer con il Toronto FC, è stato recentemente al centro di indiscrezioni di mercato che lo vedevano nel mirino della Lazio di Maurizio Sarri – tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato – ma il club biancoceleste, al momento, non può tesserare nuovi giocatori a causa di vincoli regolamentari.

PAROLE – «Insigne al Parma? No, la rosa è a posto e in attacco abbiamo ottimi giocatori e tante opzioni».

Il CEO ha sottolineato come la società sia soddisfatta del lavoro svolto in sede di mercato, con un organico ritenuto competitivo e ben assortito in ogni reparto. In particolare, il reparto offensivo può contare su elementi di qualità e su alternative in grado di garantire soluzioni tattiche differenti a seconda delle esigenze dell’allenatore.

La chiusura alla pista Insigne conferma la linea di continuità del Parma, che punta a consolidare il gruppo già a disposizione, evitando operazioni last minute che possano alterare gli equilibri interni.

Per i tifosi crociati, dunque, l’attenzione resta rivolta al campo, con l’obiettivo di proseguire il buon avvio di stagione e confermare le ambizioni di alta classifica. Quanto a Insigne, il futuro resta incerto: il talento partenopeo, protagonista di oltre 400 presenze e 122 gol con la maglia del Napoli, è ancora alla ricerca di una nuova avventura che possa rilanciarlo nel calcio europeo.