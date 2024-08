Mercato Lazio, la Juve ha proposto quell’ attaccante a Fabiani: ecco la risposta del Ds. Gli ultimi aggiornamenti

Come riporta il Corriere dello Sport, nei giorni scorsi alla Lazio é stato proposto Arkadiusz Milik. L’attaccante però sembrerebbe non essere stato preso in considerazione da Fabiani che punta a chiudere Dia, attaccante della Salernitana con cui si sarebbe già raggiunto l’accordo col club.