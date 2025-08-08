Mercato Lazio, il futuro di quel giocatore è ancora incerto? Una squadra ci prova, le ultimissime

Mercato Lazio, il futuro di quel giocatore è ancora incerto? Una top club adesso ci prova, le ultimissime sui biancocelesti

Il calciomercato della Lazio continua a catalizzare l’attenzione, soprattutto per il futuro di Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001, arrivato la scorsa estate dalla Juventus e protagonista di una stagione in costante crescita. Il giovane regista, dotato di visione di gioco e intelligenza tattica, è considerato uno dei talenti più promettenti della rosa biancoceleste.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’Inter avrebbe manifestato interesse concreto per Rovella, in particolare attraverso la formazione guidata da Cristian Chivu, ex difensore nerazzurro e ora tecnico emergente. L’idea sarebbe quella di inserirlo nel progetto tecnico in caso di partenza di uno dei big a centrocampo. Tuttavia, la trattativa appare complessa: la clausola che avrebbe potuto agevolare l’uscita del giocatore è scaduta, lasciando alla Lazio pieno controllo sulla situazione.

Il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani hanno già incontrato l’agente del calciatore, Giuseppe Riso, ribadendo la posizione del club: Rovella è incedibile almeno fino al mercato di gennaio. Questa decisione riflette la strategia della Lazio per la sessione estiva 2025: consolidare i talenti già presenti in rosa e costruire una squadra competitiva attorno a loro, evitando cessioni che possano compromettere il progetto tecnico del nuovo allenatore Marco Baroni, noto per la sua capacità di valorizzare i giovani.

Nonostante l’interesse dell’Inter, al momento non sono arrivate offerte ufficiali. Rovella resta un elemento centrale nel centrocampo biancoceleste, sia per il valore tecnico che per la prospettiva di crescita. La Lazio punta a preservare l’equilibrio della rosa, mantenendo intatta l’identità del gruppo e investendo sulla continuità.

Il calciomercato Lazio si conferma attivo e strategico: tra possibili colpi in entrata e difesa dei propri gioielli, la permanenza di Nicolò Rovella rappresenta una priorità assoluta. A meno di sorprese, il centrocampista resterà a Formello almeno fino a gennaio, blindato da una società che vuole costruire un futuro solido e competitivo.