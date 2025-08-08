Mercato Lazio, Fernandes nel mirino di un club! Futuro lontano da Roma per il giovane biancoceleste?

Mercato Lazio, Sana Fernandes è finito nel mirino di un club estero! Futuro lontano da Roma per il giovane biancoceleste? I dettagli

Dopo un’interessante esperienza in prestito al NAC Breda, Sana Fernandes potrebbe fare ritorno nei Paesi Bassi. Il giovane attaccante portoghese, classe 2006 e di proprietà della Lazio, ha attirato l’attenzione di diverse squadre europee, tra cui spicca l’interesse concreto del Go Ahead Eagles, formazione attualmente militante in Eredivisie.

Fernandes, cresciuto nel settore giovanile della Lazio, è un attaccante rapido e tecnico, capace di agire sia da seconda punta che da esterno offensivo. Durante la sua parentesi al NAC Breda, ha mostrato buone qualità e una crescita costante che non è passata inosservata agli occhi degli osservatori internazionali.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta Regionale, il Go Ahead Eagles sarebbe pronto a presentare un’offerta per assicurarsi le prestazioni del giovane lusitano. Il club olandese, noto per la sua attenzione allo sviluppo dei giovani talenti, potrebbe rappresentare la destinazione ideale per Fernandes, offrendo al calciatore un ambiente competitivo e stimolante per proseguire il suo percorso di crescita.

Non solo Olanda però: anche il Leuven, squadra belga della Pro League, avrebbe messo gli occhi su Fernandes. Tuttavia, al momento l’interesse manifestato dal club belga risulta meno concreto rispetto a quello del Go Ahead Eagles, che sembra avere mosso i primi passi ufficiali per il trasferimento.

L’eventuale approdo in Eredivisie permetterebbe a Sana Fernandes di confrontarsi con un campionato noto per la valorizzazione dei giovani e per il suo gioco offensivo, caratteristiche che potrebbero esaltare le sue doti tecniche e la sua capacità di inserimento.

Con le trattative ancora in fase embrionale, resta da vedere quale sarà la scelta finale del giovane attaccante. Il futuro di Sana Fernandes potrebbe presto colorarsi di rosso e giallo — i colori del Go Ahead Eagles.