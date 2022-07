Mercato Lazio, arrivano tre nuovi colpi per il settore giovanile

Mercato Lazio, i biancocelesti lavorano anche al rafforzamento del settore giovanile: sono tre i nuovi innesti

La Lazio, con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, ha reso noti gli arrivi di tre nuovi innesti nel settore giovanile:

«Prosegue la campagna di rinnovamento del Settore Giovanile della Lazio desideroso di vivere una nuova stagione da protagonista.

Tre i nuovi innesti del vivaio biancoceleste: Samuele Iencinelli, attaccante classe 2007 proveniente dalla DF Accademy dove ha disputato il campionato Under 16 regionale collezionando 30 reti in 26 presenze, e dei due portieri Tommaso Ciardi, classe 2006 proveniente dalla Società Campus Eur che sarà aggregato Under 17 di mister Terlizzi, ed Edoardo Croce, classe 2008 in arrivo dall’ Atletico 2000 che sarà aggregato all’Under 15 di mister Gonini».