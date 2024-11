Mattei: «Tavares non verrà sicuramente rischiato sia domenica che in Europa, ecco quando dovrebbe rientrare»

Mattei, il giornalista fa il punto della situazione sui biancocelesti in vista del rientro post sosta soffermandosi su Tavares: le sue parole

Ai microfoni di Radiosei ha parlato il giornalista di RaiSport Mattei, il quale rilascia alcune considerazioni sulla Lazio facendo il punto sulle condizioni su tutti di Tavares. Ecco le sue parole

PAROLE – L’impiego di Dia e Castellanos dipenderà dalla loro condizione e da come si metterà la partita contro il Bologna. Una staffetta può essere probabile nel caso in cui il risultato lo permettesse, viceversa è probabile che Baroni possa forzarli entrambi nonostante le condizioni. Credo che Tavares non sarà rischiato con Bologna e Ludogorets, immagino che lo rivedremo con il Parma. Sono curioso di capire che scegliere Baroni contro Orsolini, per caratteristiche dell’avversario non mi stupirebbe Marusic a sinistra. Le scelte vengono fatte anche in relazione all’avversario. Questo precedente deve far riflettere. Vediamo cosa sta accadendo alla Juventus che ha perso molti giocatori anche in questa tornata di nazionali. Gli infortuni faranno parte del gioco, il calendario è impegnativo, non si può pensare di avere sempre la fortuna dalla tua parte