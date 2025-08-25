Mattei sulla Lazio: «Declino totale da parte dei biancocelesti. Su Sarri dico che...» - Lazio News 24

Mattei: «Lazio in declino, da grande squadra a Lazietta». La situazione attuale dei biancocelesti

Stefano Mattei, giornalista sportivo di lungo corso, ha commentato duramente la sconfitta della Lazio sul campo del Como. Intervistato da Radiosei, Mattei ha analizzato non solo la brutta prestazione della squadra, ma anche le scelte societarie che, a suo dire, stanno portando il club verso un ridimensionamento evidente.

La Lazio e il problema strutturale

«Vorrei guardare la luna e non il dito» – ha dichiarato Mattei – «quanto accaduto ieri è solo il dito. Il vero problema è la luna, ovvero Fabiani e Lotito». Il giornalista ha puntato il dito contro la gestione societaria, colpevole – a suo avviso – di aver condotto un mercato incoerente negli ultimi tre anni. «La Lazio ha acquistato giocatori poco adatti alla piazza e Fabiani dovrebbe spiegare se il blocco del mercato è solo in entrata o anche in uscita, visto che l’unico a essere ceduto è stato Tchaouna».

Lazio, tifosi delusi e società distante

Mattei ha poi ricordato le parole del presidente Lotito, che nei giorni scorsi aveva ringraziato gli abbonati. «Ma i tifosi della Lazio sono anche quelli che non vanno allo stadio» – ha osservato il giornalista – «e un mese fa lo stesso Lotito disse di non dover chiedere scusa a nessuno per il blocco del mercato». Per Mattei, la Lazio sta tornando indietro nel tempo: «Siamo tornati agli anni Sessanta, questa è una Lazietta. A Como si è vista una squadra ambiziosa contro una Lazio ridimensionata. Il declino è inevitabile e irreversibile».

Una Lazio senza qualità

La critica si è poi spostata sul piano tecnico. «Ieri, con tutto il rispetto, erano titolari Cancellieri e Cataldi, con Lazzari e Dele-Bashiru. Castellanos ha segnato 14 gol in due anni, mentre Immobile – la vecchia Rolls Royce – ha spesso salvato la Lazio con i suoi gol». Secondo Mattei, la squadra è povera tecnicamente e non è detto che a gennaio si possa intervenire sul mercato. «La Lazio chiuderà tra il nono e il decimo posto, questa è la sua dimensione attuale».

Sarri in difficoltà

Infine, un pensiero sull’allenatore: «Sarri è preoccupato. Non è una resa, ma le sue parole fanno capire che la situazione è delicata. Lui si aspettava la pioggia, e invece è arrivato il temporale».