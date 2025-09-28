Marusic, la Lazio ora potrebbe beneficiare di un suo grande record. Ecco le ultime novità - Lazio News 24

Lazio, Marusic entra nella storia: verso la top ten dei più presenti di sempre

Adam Marusic continua a scrivere pagine importanti della sua carriera con la Lazio. Nella prossima sfida di campionato contro il Genoa, il laterale montenegrino taglierà il traguardo delle 321 presenze in maglia biancoceleste, confermandosi uno dei punti fermi della squadra e avvicinandosi sempre di più alla top ten dei giocatori più presenti nella storia del club.

Attualmente Marusic occupa l’undicesimo posto in questa speciale classifica, ma il decimo – detenuto da Felipe Anderson con 326 presenze – è ormai a un passo. Un traguardo che testimonia la continuità e l’affidabilità di un calciatore spesso sottovalutato, ma da anni essenziale per ogni allenatore che si è seduto sulla panchina della Lazio.

Arrivato a Roma nel 2017, Marusic si è distinto per la sua duttilità tattica: terzino destro, esterno a tutta fascia, o anche braccetto difensivo in una linea a tre, il montenegrino ha sempre risposto presente. A livello caratteriale, è considerato un professionista esemplare: mai sopra le righe, sempre pronto a mettersi al servizio della squadra.

Fisicamente solido, resistente alla fatica, capace di coprire molti chilometri durante le partite, Marusic incarna perfettamente lo spirito della Lazio moderna: concreta, silenziosa, ma ambiziosa. Il suo contributo si è rivelato decisivo in molti momenti delle ultime stagioni, sia in Serie A che nelle competizioni europee.

Con la prossima presenza a Genova, Marusic supererà definitivamente Cristian Ledesma (fermo a 318 presenze) e continuerà la sua scalata verso una classifica che lo vede sempre più vicino a leggende del club. Un risultato prestigioso, frutto di anni di impegno, professionalità e attaccamento alla maglia.

In un momento complesso per la squadra di Sarri, tra infortuni e difficoltà in classifica, avere un punto fermo come Marusic rappresenta un valore aggiunto. La Lazio ha bisogno della sua esperienza e della sua solidità, soprattutto in questa fase in cui serve compattezza per affrontare il campionato e ritrovare fiducia.

Il percorso di Adam Marusic nella Lazio è un esempio di longevità e rendimento costante. E mentre si avvicina alla top ten dei più presenti di sempre, i tifosi biancocelesti sanno di poter contare su di lui ancora a lungo.