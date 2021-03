Marusic, dopo il gol arriva il rinnovo: nelle prossime settimane la firma

Adam Marusic è pronto a mettere la firma sul rinnovo. Il giocatore è ormai una certezza per Inzaghi: pronto un quinquennale

Un momento d’oro per Adam Marusic. In questa stagione così discontinua per la Lazio, il montenegrino è diventato la certezza d’Inzaghi. A destra o a sinistra, come quinto o come terzo di difesa: il giocatore è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nelle gerarchie del mister, offrendo sempre sicurezza.

Il coronamento del suo lavoro, però, arriverà nelle prossime settimane. È prevista a breve la firma sul rinnovo: un quinquennale già discusso da Tare e dall’agente Kezman. A dare la notizia è l’esperto di mercato Nicolò Schira, sul suo profilo Twitter.