Marusic tra Milinkovic Savic, la sfida contro il Bologna e anche...quel grande compagno! Il punto

Alla vigilia della sfida tra Lazio e Bologna, il protagonista del match program biancoceleste è Adam Marusic, uno dei punti fermi della squadra. Il terzino montenegrino ha raccontato le sue sensazioni in un momento cruciale della stagione, sottolineando quanto il gruppo sia motivato dopo l’ultima vittoria in campionato.

Marusic ha spiegato che il successo contro il Milan ha dato una spinta enorme alla Lazio, una scarica di entusiasmo che ora deve essere trasformata in continuità. «La vittoria con il Milan ci ha caricato tantissimo. Contro il Bologna abbiamo avuto poco tempo per preparare la gara, ma è fondamentale: vogliamo ottenere un grande risultato per avvicinarci all’Europa», ha dichiarato il difensore, consapevole di quanto ogni punto sia decisivo nella corsa alla zona europea.

Parlando degli avversari, Marusic ha evidenziato il valore del Bologna, già capace lo scorso anno di mettere in difficoltà la Lazio. «Sarà una gara dura: il Bologna gioca molto bene da tre anni, ha qualità e giocatori forti. Non possiamo sottovalutarli. Però giochiamo all’Olimpico, davanti ai nostri tifosi, e dovremo dare tutto per vincere». Parole che evidenziano come il fattore casa possa fare la differenza per una Lazio in cerca di continuità.

Uno dei momenti più attesi del match sarà il ritorno da avversario di Ciro Immobile. Marusic non nasconde l’emozione: «Rivedere Ciro sarà speciale. Abbiamo condiviso anni bellissimi alla Lazio. È una persona d’oro e un attaccante straordinario. Sarà emozionante per tutti rivederlo all’Olimpico».

Il montenegrino ha parlato anche di un’altra icona biancoceleste, Sergej Milinkovic-Savic, presente in tribuna insieme a Stefan Radu nella recente gara contro il Milan. «Vederli tra i tifosi mi ha commosso. La Lazio ti entra nel cuore: solo qui accadono queste cose. Anche io sarò sempre tifoso biancoceleste».

Infine, Marusic ha espresso il suo orgoglio per essere il secondo montenegrino con più presenze in Serie A. «Spero di giocare ancora tante partite con la maglia della Lazio», ha detto, citando il giovane Adzic come talento pronto a emergere nel calcio italiano.

In un momento decisivo della stagione, le parole di Marusic tracciano lo spirito con cui la Lazio si prepara ad affrontare il Bologna: compatta, motivata e determinata a inseguire l’Europa.

